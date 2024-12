Fonseca Milan, il tecnico non ha dubbi: «Fase difensiva? Siamo migliorati molto!». Le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della Stella Rossa

Paulo Fonseca, quest’oggi, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League del Milan contro la Stella Rossa. Di seguito le sue parole riguardo alla fase difensiva della squadra.

FASE DIFENSIVA – «Io penso che negli ultimi tempi abbiamo migliorato molto la fase difensiva non solo in Champions ma anche in campionato. La partita contro lo Slovan è stato particolare ma penso che la squadra abbia imparato molto difensivamente. Penso che domani difenderemo meglio perché la squadra sta bene».