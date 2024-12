Fonseca Milan, Trevisani: «Ha fatto una ‘Mourinhata’ e gli è venuta male». Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Paulo Fonseca, secondo Trevisani, ha sbagliato a sfogarsi contro l’arbitro a fine partita contro l’Atalanta. Di seguito le parole dell’opinionista sull’allenatore del Milan a Pressing.

PAROLE – «Le parole di Fonseca dopo la gara? Se vuoi fare Mourinho devi essere Mourinho o devi essere capace di essere come Mourinho. Non mi piace quello che fa, ma lo fa bene. Fonseca invece no, ha fatto una ‘mourinhata’ malissimo, sbagliando modi e tempi»