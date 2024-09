Fonseca Milan, Papin TRANQUILLIZZA i tifosi: «Dategli tempo, stupirà! QUESTA la sua caratteristica PRINCIPALE»

Fonseca-Milan, Papin, ex attaccante rossonero, ha elogiato il tecnico portoghese invitando alla calma i tifosi: le parole

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Papin, ex punta del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Ha una rosa forte e completa grazie agli acquisti di mercato. E poi c’è Fonseca, un allenatore bravo che conosco bene. Basta dargli tempo. Cosa mi piaceva di più del suo Lille? Il calcio offensivo, ma anche la compattezza difensiva. Era una squadra equilibrata che per due anni ha ottenuto ottimi risultati e valorizzato i calciatori. Maignan è uno dei migliori portieri al mondo, una sicurezza assoluta, non a caso è titolare anche in nazionale. Fofana è un centrocampista che tutti i tecnici vorrebbero: per anni è stato una colonna del Monaco e lo sarà anche dei rossoneri. Theo Hernandez e il cooling break? Non l’ho visto (sorride, ndr). Theo è uno dei terzini più forti del mondo. Favorita scudetto? L’Inter, ma il campionato sarà equilibrato: ci sono la Juve, il Napoli e poi… il Milan».