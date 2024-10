Fonseca Milan, nuovo registro per salvare la panchina! Si lavora su altre idee e sull’aspetto caratteriale: l’obiettivo è questo

Fonseca Milan, l’allenatore rossonero lavora durante la sosta per salvare la propria panchina: nuove idee e nuovo registro caratteriale

Paulo Fonseca è a lavoro per salvare il suo posto al Milan. La situazione è tornata complicata dopo la sconfitta contro la Fiorentina, soprattutto per la tanta confusione vista in campo tra i giocatori, esempio lampante il caso rigori.

Come riporta Tuttosport, il portoghese starebbe lavorando sul piano caratteriale dei suoi giocatori durante questa sosta. Si cerca di evitare altre possibili scene come quella di Tomori e Abraham che levano il rigore a Pulisic. Inoltre, potrebbero arrivare ulteriori aggiustamenti tattici.