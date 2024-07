Fonseca Milan: dalla conferenza all’allenamento, la RICOSTRUZIONE del primo giorno in rossonero

Fonseca Milan: dalla conferenza all’allenamento, la RICOSTRUZIONE del suo primo giorno da allenatore rossonero

L’edizione odierna di Tuttosport ha ricostruito quanto accaduto ieri in casa Milan, con il primo giorno di Paulo Fonseca da nuovo allenatore rossonero. Il portoghese, sbarcato in città nella giornata di sabato, si è presentato in mattinata ai giornalisti presenti in sala stampa.

Poi si è subito diretto al centro sportivo di Milanello, lì dove ha diretto la primissima seduta della stagione a ranghi chiaramente ridotti.