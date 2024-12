Fonseca Milan, messaggio chiaro a Milanello! C’è il retroscena sull’Atalanta, i dettagli

Fonseca Milan, contro l’Atalanta ultima chance scudetto per i rossoneri: un risultato positivo è obbligatorio per tenere vive le speranze

Come riportato da calciomercato.com, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, conosce bene l’importanza della sfida di questa sera contro l’Atalanta:

PAROLE – «Venerdì sera a Bergamo sarà una sfida tra una squadra, il Milan, che non ha mai nascosto di voler scudetto e di un’altra, l’Atalanta che quella parolina proprio non la vuole pronunciare ma viene indicata dagli avversari come una seria candidata. Anche molto più concreta dei rossoneri. D’altronde la classifica attuale parla chiaro: tra la Dea e il Diavolo ci sono nove punti di differenza con una partita da recuperare dal Milan. La sensazione più diffusa in questa vigilia è che la partita ha un valore specifico superiore per il Milan. Diciamocelo chiaramente: in caso di sconfitta il Milan scivolerebbe a un meno 12 dall’Atalanta e a un meno 13 così perdendo quasi ogni residua possibilità di vincere il titolo e la seconda stella. Che al momento appare come una convinzione esclusiva di Fonseca così chiamato a riaccendere gli entusiasmi della piazza. Il tecnico portoghese è chiamato a superare questo ostacolo con una mentalità diversa, ambiziosa».