Fonseca Milan, Mauro 'condanna' anche il club: «Manca la società! Stiamo parlando del Milan...»

Fonseca Milan, Mauro condanna anche il club. Il suo commento sull’inizio di stagione difficile della squadra rossonera

Massimo Mauro, in diretta a Pressing, ha commentato in modo duro l’attuale operato della società Milan in questa stagione. A suo modo di vedere, infatti, le colpe non solo di Paulo Fonseca.

MAURO PRESSING – «Al Milan manca la società. L’allenatore ha fatto degli errori, ma in alcune situazioni deve intervenire la società. L’allenatore deve essere supportato. C’è una mancanza su questa cosa, stiamo parlando del Milan».