Fonseca Milan, bordata di Marocchi: «Prima se la prende con gli arbitri in modo violento, poi l’attacco feroce ai giocatori. Così non va bene»

Fonseca Milan, bordata di Marocchi nei confronti dell’allenatore: la critica è durissima. E fa il confronto con Thiago Motta…

Marocchi nel corso dell’ultima puntata del Club di Sky Sport ha lanciato una dura critica a Fonseca dopo le ultime esternazioni, facendo un confronto tra l’allenatore del Milan e Thiago Motta.



MAROCCHI CONTRO FONSECA – «Il ritardo di Juve e Milan dalla vetta è quasi stesso. Ma Motta arriva non dice nulla e sta zitto. Fonseca in due settimane se la prende con gli arbitri in modo violento e questo non toccherebbe a lui. Se è una convinzione deve essere di tutto l’ambiente. E poi l’attacco feroce ai giocatori. La Juve le difficoltà le gestisce internamente o comunque non trapelano. Qui non va bene gestire il post partita e le cose così».