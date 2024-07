Fonseca a Milan Tv: «Buone sensazioni. Ai miei giocatori avevo fatto queste tre richieste». Le sue dichiarazioni

Al termine dell’amichevole vinta 3-2 contro il Manchester City, il tecnico del Milan Paulo Fonseca ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Milan Tv.

PARTITA – «Abbiamo delle buone sensazioni. La cosa più importante è che abbiamo messo in campo quello su cui abbiamo lavorato in settimana. I giocatori hanno fatto quello che gli ho chiesto: giocare con coraggio, mantenere la palla, trovare gli spazi che sono importanti. Abbiamo tanto da imparare e penso che la partita che abbiamo fatto oggi sia stata positiva. Era importante vincere per acquisire fiducia»

GIOCO – «Stiamo cominciando a vedere le nostre intenzioni. Dobbiamo migliorare il timing nel fare le cose e su questo sono attivo: fare arrivare i giocatori con i tempi e nelle posizioni giuste»

ROSA – «Stanno tornando i giocatori. Dobbiamo integrarli nel nostro possesso e continuare imparare: c’è tanto da migliorare difensivamente e offensivamente»