Fonseca Milan, UFFICIALE il nuovo allenatore. Lo ANNUNCIA Ibrahimovic: «Lo abbiamo scelto per questo motivo»

Nel corso della conferenza stampa odierna, Zlatan Ibrahimovic ha annunciato Paulo Fonseca come nuovo allenatore del Milan:

NUOVO ALLENATORE – «Voglio dire grazie a Pioli per quello che ha fatto al Milan da parte della società, della proprietà. Quello che ha fatto al Milan rimane. Merita tutti i complimenti che ha avuto e che avrà. Il nuovo allenatore del Milan sarà Paulo Fonseca. Abbiamo studiato bene, abbiamo messo i criteri su cosa cerchiamo, su cosa vogliamo, con tanti pensieri. Porterà la sua identità nei giocatori che abbiamo, per come vogliamo che giochi la squadra. Volevamo portare, dopo 5 anni di Pioli, qualcosa di nuovo ai giocatori. Lo abbiamo studiato, volevamo portare anche qualcosa di nuovo a San Siro. Con questi giocatori che abbiamo, si abbina più possibile. È l’uomo giusto, siamo fiduciosi e ci crediamo tanto».

LA CONFERENZA STAMPA DI IBRAHIMOVIC