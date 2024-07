Fonseca Milan, il mister punta a riottenere la FIDUCIA dei tifosi: in questo modo dovrà convincere TUTTI. La rivelazione del giornalista

Intervenuto in esclusiva a Milannews24, il giornalista Paolo Marcacci ha parlato del nuovo allenatore dei rossoneri, Paulo Fonseca, e del lavoro che dovrà fare per riottenere la fiducia dei tifosi.

PAROLE – «Per quella che è la filosofia, storicamente parlando, del Milan, Fonseca è uno di quei tecnici che può può piacere o comunque può fidelizzare il pubblico perché, nei momenti più alti del dispiegamento del suo gioco, le squadre da lui allenate sono piacevoli. Proprio come la sua Roma che arrivò al terzo posto in Serie A lasciando negli occhi dei tifosi romanisti qualche partita apprezzabile anche in Europa. Le sue squadre sono votate all’offensiva, a una fase propositiva più che contenitiva e lo vedo adatto al pubblico milanista».

