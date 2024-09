Fonseca Milan, il tempo STRINGE! Due SPINE da risolvere, sale la PRESSIONE sul portoghese

Fonseca-Milan, il tempo stringe: due spine da risolvere ma la pressione sale. Il portoghese ha tempo fino al derby contro l’Inter

Come riferito dal Corriere della Sera, il tempo sulla panchina del Milan per Paulo Fonseca comincia a stringere. Ecco l’analisi:

PAROLE – «Gioco e spogliatoio, per Fonseca sempre più difficile. Il pari è una piccola ripartenza, ma Fonseca ha molto da lavorare per ritrovare equilibri e normalità anche all’interno dello spogliatoio. E il tempo è davvero poco perché il campionato non aspetta e il derby con l’Inter è vicino».