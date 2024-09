Fonseca Milan, Furlani ALLONTANA lo spettro dell’esonero: «Era preferibile fare 9 punti ma…». Tecnico SALDO in panchina

Durante la conferenza stampa di rito, l’AD rossonero Giorgio Furlani conferma Paulo Fonseca sulla panchina del Milan

L’Amministratore Delegato del Milan Giorgio Furlani, nel corso della conferenza stampa, ha parlato anche della situazione di mister Paulo Fonseca.

INIZIO DI STAGIONE – «Avremmo preferito fare 9 punti nelle prime tre partite ma non c’è nessun motivo di panico. Eviterei di parlare di partite importantissime, siamo soddisfatti e siamo a suo supporto come tutta la squadra. Non è un momento piacevole ma ne usciremo stando uniti e lavorando».

LA CONFERENZA STAMPA DI FURLANI