Fonseca verso Milan Empoli: «Essere dominanti non è facile! Serve equilibrio: a Bratislava...»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro l’Empoli a San Siro. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

ESSERE DOMINANTI – «Non è facile qui in Italia essere dominanti quando le caratteristiche degli avversari sono come quelle di tante squadre come Atalanta o Empoli. Noi stiamo cercando l’equilibrio, abbiamo la consapevolezza che possiamo sempre fare gol ma vogliamo sentire sicurezza difensiva per continuare a produrre. A Bratislava abbiamo una eccellente opportunità di dominare la partita dopo il vantaggio ma abbiamo preso gol e la squadra ha accusato il momento. Serve equilibrio tra le due fasi».

LA CONFERENZA STAMPA INTREGRALE DI PAULO FONSECA