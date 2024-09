Fonseca Milan, il DESTINO è SEGNATO: una VITTORIA contro l’Inter potrebbe non bastare. C’è sfiducia verso l’allenatore

Il destino di Fonseca al Milan sembra ormai segnato. A scriverlo oggi è Tuttosport, secondo cui nemmeno una eventuale vittoria nel derby contro l’Inter di domenica sera potrebbe non bastare a salvare la sua panchina.

In caso di sconfitta, invece, sarebbe scontata la decisione del cambio immediato di allenatore. Per Fonseca, scrive Tuttosport, la partita di domenica è la peggiore che potesse capitargli per provare a giocarsi le sue chances di conferma. Il club sa che andare avanti con lui e con una frattura evidente con il pubblico, protraendo una situazione non più sostenibile dentro e fuori dal campo con il rischio di compromettere l’obiettivo del piazzamento in un posto Champions.