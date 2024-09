Fonseca Milan, il CONFRONTO CON PIOLI rispetto alla PASSATA STAGIONE: chi ha fatto meglio? Le ultimissime notizie

Paulo Fonseca, attuale allenatore del Milan ha preso il posto quest’estate di Stefano Pioli. Di seguito il confronto dopo le prime cinque giornate rispetto alla passata stagione.

I rossoneri hanno conquistato 8 punti rispetto ai 12 dello scorso anno. Per quanto riguarda la fase difensiva il numero di gol subiti è uguale (7). Infine, per quanto riguarda la produzione offensiva, il Milan ha segnato in campionato un gol in più (11 vs 10).