Fonseca Milan, il tecnico non ha dubbi: «Abbiamo vinto e anche bene ma…». Le parole del tecnico rossonero

Fonseca è intervenuto in conferenza stampa dopo il successo per 2-3 del Milan in Champions League. Di seguito il suo commento su com’è maturato questo risultato.

VINCERE – «La cosa più più importante era vincere e abbiamo vinto bene. Ma non abbiamo fatto tutto bene. Il modo in cui abbiamo preso gol non è una situazione normale, sbagliando anche le marcature preventive. Ma penso che abbiamo vinto bene, con tante possibilità di arrivare nell’ultimo terzo di campo. Dobbiamo migliorare le decisioni nell’ultimo terzo di campo. Poi l’arbitro ha sbagliato sull’ultimo gol. Abbiamo vinto, possiamo fare meglio, ma potevamo farlo segnando di più».