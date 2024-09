Fonseca Milan, il tecnico CORRE ai ripari! Mossa INCREDIBILE, non se lo aspettava NESSUNO

Fonseca-Milan, il tecnico corre ai ripari: difesa da correggere, la mossa a cui pensa il portoghese può sorprendere

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il problema principale del Milan che Paulo Fonseca dovrà cercare di risolvere durante la sosta è quello della tenuta difensiva che ha palesato diversi problemi. Sono infatti già 6 le reti incassate dopo sole tre partite, una media decisamente troppo alta.

Tra le opzioni in mano all’allenatore rossonero c’è anche quella di modificare il canovaccio tattico e abbassare il baricentro della squadra per renderla più compatta. Una mossa che potrebbe già essere messa in pratica alla ripresa contro il Venezia.