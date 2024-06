Fonseca Milan, tutto pronto per l’annuncio: da sistemare soltanto più questo dettaglio. ULTIME

Fonseca Milan, tutto pronto per l’annuncio: da sistemare soltanto più questo dettaglio. Tutte le ULTIME novità

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Paulo Fonseca, ormai scelta definitiva del Milan per quanto riguarda il nuovo allenatore.

Attualmente il tecnico si trova in Portogallo e aspetta che vengano definite soltanto più alcune situazioni con il Lille prima del via libera definitivo. Intanto, stano a quanto si apprende, Fonseca starebbe già parlando con la dirigenza per le mosse di mercato da attuare nelle prossime settimane.