Fonseca Milan, Bargiggia sicuro: «Monza più difficile del Real Madrid? Ha ragione!»

Fonseca Milan, Bargiggia in esclusiva per la nostra redazione ha commentato la frase sul Monza e il Real Madrid pronunciata dal tecnico

Paolo Bargiggia, noto esperto di calciomercato e opinionista, ha rilasciato un’intervista in esclusiva alla nostra redazione di commento alla vittoria del Milan contro il Real Madrid in Champions League. Di seguito le sue parole.

Fonseca ne post-partita ha spiegato come, per caratteristiche, sia più difficile giocare in Italia contro Monza e Cagliari piuttosto che col Real: cosa ne pensa?

BARGIGGIA– «Sono abbastanza convinto che il concetto sia vero. Per una squadra che gioca aperta con il possesso è più facile giocare contro un’avversaria che ti lascia maggiori spazi rispetto ad una che tende a chiudersi. In Italia c’è tanto tatticismo e si gioca a ritmi bassi: è normale che una squadra contro il Milan cerca di chiudersi e ripartire».