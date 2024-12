Fonseca Milan, Marocchi attacca: «Per me il gol è buono, non può parlare di mancanza di rispetto. Se sbaglia lui...»

Fonseca Milan, Marocchi attacca dopo le proteste post Atalanta: le dichiarazioni a Sky Sport sul gol e lo sfogo dell’allenatore

Marocchi dagli studi di Sky Sport ha attaccato Fonseca dopo le proteste post Atalanta Milan riguardo l’arbitro La Penna e non solo.

L’ATTACCO – «Non può dire mancanza di rispetto. Facciamo finta che sia un fallo netto, ma per me è un gol buono. Se un arbitro concede un gol su un fallo netto è un errore grave. Ma se viene Fonseca non gli dico che ha avuto una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi se non toglie un difensore o Musah per vincere. Gli dico che ha sbagliato, non che ha avuto una mancanza di rispetto».