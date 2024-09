Fonseca Milan, parla Assogna: «ESONERARLO sarebbe stato ASSURDO. Sa fare il MESTIERE, dategli 3-4 mesi…». Le dichiarazioni

Il giornalista Paolo Assogna a Sky Sport 24 ha rilasciato alcune dichiarazioni su Fonseca che fino a pochi giorni fa era a rischio esonero col Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Sarebbe stato assurdo esonerare Fonseca a settembre. Non è stato facile per lui all’inizio, ci sono state molte novità tra trattative, arrivi, moduli. Non è facile lavorare e farlo bene fin da subito. Mi viene da sorridere quando agli allenatori mettono questa fretta addosso. Fonseca, può piacere o no, ma ha dimostrato che questo mestiere lo sa fare. Dategli almeno 3-4 mesi ancora e poi valuteremo bene…».