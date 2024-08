Fonseca Milan, il tecnico prepara la RIVOLUZIONE! Indiscrezione da URLO, l’ha già comunicato alla squadra

Fonseca-Milan, il tecnico portoghese prepara una squadra a trazione largamente offensiva: squadra entusiasta e disponibile

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha in mente un piano tattico preciso in vista della prossima stagione e dopo le primi incoraggianti amichevoli estive.

L’ex Roma ha tutta l’intenzione di schierare la squadra a trazione largamente offensiva: dietro Morata agirebbe il trio formato da Chukwueze a destra, Pulisic trequartista e Leao a sinistra. A quel punto Loftus-Cheek scalerebbe in mediana con Reijnders o con Fofana nel caso in cui il Monaco concedesse l’ok. Lavori in corso.