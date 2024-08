Fonseca sul MERCATO: «Non ne PARLO. Per domani mi ASPETTO solamente una COSA»

Il tecnico del Milan Paulo Fonseca criptico sul calciomercato effettuato dalla dirigenza rossonera in questa sessione

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole sul calciomercato.

LE SUE PAROLE – «È una forma intelligente di fare domande di mercato. Ho già detto che non ne parlo. Mi aspetto di avere i giocatori che ho a disposizione per domani».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI LAZIO-MILAN