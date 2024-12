Fonseca a Mediaset: «Siamo il Milan, vogliamo arrivare in finale! Leao titolare? Vi spiego»

Fonseca ha rilasciato un’intervista a Mediaset poco prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia Milan-Sassuolo: le sue parole

LA COPPA ITALIA – «Mi piace molto questa competizione e abbiamo le carte in regola per arrivare fino in fondo. Dobbiamo pensare alla partita di oggi ma siamo il Milan e vogliamo raggiungere la finale»

LEAO E ABRAHAM– «Leao sta facendo bene e sta attraversando un buon momento, oggi è importante avere un attacco forte: ho fiducia in tutti i giocatori. Abraham? Ha fatto una grande partita a Bratislava: è in crescita. Mi aspetto una buona partita da parte sua».