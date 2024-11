Fonseca a Sky: «Io sono il primo che vuole vincere. Juve? Oggi è totalmente diverso, voglio vedere lo spirito del Bernabeu». L’intervista

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport prima dell’inizio di Slovan Bratislava Milan. Queste le parole del tecnico rossonero.

I CAMBI DI FORMAZIONE PER VINCERE – «Abbiamo tante partite adesso, i giocatori hanno fatto partite anche in nazionale. Abbiamo bisogno di gestire ma pensando sempre a vincere la partita. E’ quello che io ho fatto. Io sono il primo che vuole vincere la partita, nessuno vuole vincere più di me. Ho scelto una squadra che penso possa vincere qui».



COSA CAMBIA RISPETTO ALLA JUVE – «Abbiamo parlato della partita, ma dobbiamo capire che giocare con la Juve è una partita molto specifica. Sarà totalmente diverso oggi qui. Dobbiamo rispettare l’avversario e pensare che sono punti importanti. Florenzi adesso nello spogliatoio ha detto che non ha senso la vittoria al Bernabeu contro il Real Madrid se vinciamo qui. Questo è spirito che voglio vedere dalla squadra, questa ambizione».



VINCERE PER ARRIVARE TRA LE PRIME 8 – «Dobbiamo pensare partita dopo partita. Oggi è importante vincere per dopo. Se non vinciamo qui non interessa pensare alle altre partite. Oggi è la più importante».



DIFFERENZE TRA CHAMPIONS E CAMPIONATO – «Adesso dobbiamo pensare solo alla Champions. Abbiamo bisogno di questi 3 punti. Penso che le partite sono tutte diverse. Ma i punti sono gli stessi, qui in Champions o in campionato. .Dobbiamo cercare le motivazioni per fare 3 punti sempre».