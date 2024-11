Fonseca a Sky: «Mi aspetto che Leao e Theo Hernandez facciano la differenza. La partita è difficile, ma sono positivo». L’intervista

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Real Madrid Milan di Champions League.



COME FERMARE VINICIUS – «Io posso dire tutto perché penso che tutto già sappiamo quello che abbiamo preparato. Abbiamo preparato un aiuto con Musah. In tanti momenti avere una linea di 5 per aiutare Emerson Royal in situazioni individuali di Vinicius e Mbappé. E’ quello che abbiamo preparato».

LEAO E THEO HERNANDEZ DETERMINANTI – «Mi aspetto che Rafa e Theo facciano la differenza. Difendendo così creiamo più condizioni a Rafa per avere più libertà. E’ una partita difficile, ma anche buona per giocare e fare una buona partita, avere la palla, gestire la partita con la palla. Io sono positivo».

COSA HA DETTO NELLE ULTIME ORE AI GIOCATORI – «Ho detto ai giocatori che noi siamo fortunati per avere questi momenti nella nostra vita, magari milioni di persone volevano stare in questo spogliatoio. Ho detto ai giocatori che affrontiamo una grandissima squadra, magari la migliore del mondo. Dobbiamo essere rigorosi difensivamente, ma è un momento anche per loro di dimostrare il loro valore».

COME SI ASPETTA IL GIOCO DEL REAL MADRID – «Mi aspetto un Real Madrid molto offensivo. Con Modric mi aspetto più momenti offensivi. Sappiamo che Mbappé e Vinicius sono fondamentali in tante situazioni individuali del Real Madrid che abbiamo preparato. Mi aspetto un Real Madrid offensivo giocando a casa».