Fonseca a Sky: «Vincere porta FIDUCIA ai giocatori, dobbiamo RECUPERARE punti. Inter? Già ci penso, lavoreremo per questo». L’intervista

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport dopo Milan Venezia.

LE PARTITE DI THEO HERNANDEZ E LEAO – «Penso che noi dobbiamo gestire le cose in forma tranquilla e equilibrata ed è quello che abbiamo fatto. La mia scelta è sempre per il meglio della squadra. Se un giorno penso che è meglio che non giochino Leao e Theo, loro devono capirlo come l’hanno capito nell’altra partita perché io penso sempre per primo alla squadra. Sono calciatori molto importanti e oggi hanno mostrato quanto sono importanti per noi. Ma non ho bisogno di confronto quando devo farlo. Penso che è normale, in una famiglia non siamo sempre tutti d’accordo. Ma quello che è importante è fare quello è meglio per la squadra e che i giocatori capiscano quello che sto facendo».

DA OGGI INIZIA IL CAMPIONATO DEL MILAN – «No abbiamo già cominciato 4 giornate fa e abbiamo perso dei punti. Dobbiamo recuperare questi punti che abbiamo perso ma è stato importante vincere e vincere in questo modo per portare fiducia ai giocatori e fare quello che vogliamo».

LA REAZIONE DEL MILAN COME E’ NATA – «Penso che tutto è importante adesso. Far capire ai giocatori che l’atteggiamento…possiamo parlare di tattica e tecnica, ma l’energia e l’atteggiamento sono molto importanti per una squadra che vuole giocare così. Abbiamo fatto bene. E’ stato importante il lavoro in campo ma anche nello spogliatoio, il video e le nostre conversazioni».

COME AFFRONTARE L’INTER – «Devo essere onesto questa settimana ho già iniziato a pensare alle tre partite con Venezia, Liverpool e Inter. So dell’importanza del derby. Adesso devo pensare al Liverpool, sarà un grande partitta, molto difficile. Ho già iniziato a guardare l’Inter e a pensare a quello che dobbiamo fare perché so quanto è importante per i tifosi e che nelle ultime partite non abbiamo vinto. Lavoriamo per cambiare questo, per fare una buona partita prima con il Liverpool e poi con l’Inter».

MILAN E SERIE A RISPETTO AGLI ALTRI CLUB E CAMPIONATI – «Cambia, cambia molto. La Serie A è diversa da tutto il resto, da Inghilterra, Francia e Ucraina. E’ diversa per la pressione che c’è? Penso che come allenatore devo gestire questi momenti con molto equilibrio. Tento di non guardare e sentire e restare focalizzato sul mio lavoro. E’ la mia unica forma per passare questi momenti, far capire ai giocatori l’importanza dle nostro gioco e lavorare. Più pressione a Roma o Milano? Non lo so dire. Ma il Milan è il club che gioca sempre per vincere. Non è che la Roma non è una squadra per vincere, ma in questo tipo di club ci si pensa sempre. Se un allenatore non vuole questo tipo di pressione, non può essere allenatore».