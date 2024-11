Fonseca sta con Ibrahimovic! Le parole alla vigilia della Juve sono una sentenza sul futuro

Fonseca è d’accordo con Zlatan Ibrahimovic: al Milan manca equilibrio nelle due fasi. L’ammissione del tecnico in conferenza stampa

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha parlato così della parole di Zlatan Ibrahimovic sull’equilibrio che manca ai rossoneri alla vigilia della Juve:

PAROLE DI IBRAHIMOVIC SULLA RICERCA DELL’EQUILIBRIO – «Sono d’accordo con Zlatan, dobbiamo trovare equilibrio. Se noi non avessimo difeso bene mai, in nessuna partita, non direi quello che sto per dire. Noi abbiamo difeso benissimo con squadre molto forti, per questo penso che sia più un problema di concentrazione e atteggiamento di come affrontiamo le squadre più piccole. Ne stiamo parlando con tutti i giocatori. Parliamo spesso dei difensori ma non è solo colpa loro perchè se non pressiamo bene in avanti gli avversari hanno più tempo. Ripeto, è un problema mentale e di concentrazione».

