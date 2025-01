Fonseca nuovo tecnico del Lione, l'ex Milan si presenta: «Voglio praticare un calcio offensivo. Sul campionato francese...»

Fonseca nuovo tecnico del Milan: il portoghese ex Milan si è presentato oggi in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa come nuovo tecnico del Lione, Paulo Fonseca, ex Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «Quando siamo in un club come il Lione, dobbiamo essere ambiziosi. È una buona squadra con buoni giocatori. Credo molto in questi giocatori e sono molto motivato. È stata una scelta facile perché conosco la storia del Lione, conosco la squadra. Sono molto motivato ad allenare questi giocatori e questa squadra. Il Lione è un grande club con strutture eccellenti. Inoltre, ho avuto una conversazione molto interessante con John Textor. Lui è molto ambizioso e anch’io lo sono. È facile essere motivati quando John Textor, che rappresenta il Lione, ti parla e ti spiega cosa vuole per il futuro della squadra. Penso che con questi giocatori possiamo praticare un calcio offensivo perché abbiamo qualità. È vero che avremo bisogno di tempo, ma sono molto fiducioso. Per noi, vincere è l’obiettivo principale, ma anche giocare bene e praticare un calcio offensivo, dominare la partita. Ci credo fortemente. Mi piace molto la Ligue 1. È un campionato molto attraente, con grandi stadi pieni di tifosi, un’atmosfera fantastica e uno stile di gioco molto spettacolare, forse più aperto rispetto ad altri campionati».