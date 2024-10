Fonseca a Dazn: «L’ambizione del Milan è lo scudetto, ma col Napoli non è decisiva. Leao? Meglio iniziare con Okafor». Le parole

Fonseca ha parlato a Dazn prima dell’inizio di Milan Napoli. Queste le parole dell’allenatore dei rossoneri.

LA PARTITA PER CAPIRE L’AMBIZIONE DEL MILAN -«Penso che la nostra ambizione è chiara, lottare per loscudetto. Oggi è una partita importante, ma non sarà decisiva. Vogliamo fare una buona partita contro una grandissima squadra».

LEAO IN PANCHINA – «Semplice da spiegare, è una scelta dell’allenatore che pensa per iniziare la partita è meglio cominciare con Okafor».

ASPETTARSI DI PIU’ DA LOFTUS-CHEEK – «Sono state le caratteristiche della partita. Oggi non abbiamo Pulisic che ha una gastroenterite e non è nelle migliori condizioni per iniziare la partita. Gioca Loftus che è un giocatore con caratteristiche molto molto interessante ma quadno noi abbiamo tanti spazi. E’ un giocatore di trasporto di palla, ha piu difficoltà, sta capendo cosa fare quando non c’è questo spazio».

IL NAPOLI CONCEDERA’ SPAZI – «Non lo so, quello che ho guardato e penso che sono le caratteristiche delle squadre di Antonio sono squadre che difendono basse e compatte. E’ un’opportunità per vedere la crescita di Loftus in questo scenario e contesto. Penso che lui ha buone caratteristiche offensive per aiutare la squadra».

PULISIC PUO’ GIOCARE – «Vediamo, noi lo portiamo in panchina. Sono passate ore, adesso abbiamo piu tempo. Sta meglio, ma non era in fiducia per iniziare. Vediamo se abbiamo bisogno e se ci sarà il momento di entrare».