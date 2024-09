Fonseca METTE IN GUARDIA il Milan: «La partita col Lecce dopo il derby è PERICOLOSA, dobbiamo stare ATTENTI». Il messaggio dell’allenatore

Fonseca in conferenza stampa ha lanciato un messaggio forte al suo Milan alla vigilia della partita col Lecce.

LECCE – «La gara di domani è molto importante, dobbiamo confermare che siamo in crescita dopo il derby. Dobbiamo anche recuperare dei punti, tutto questo ci dà la motivazione per vincere domani. Per me è una partita pericolosa dopo il derby, dobbiamo stare attenti ma non possiamo sbagliare e dobbiamo vincere»

