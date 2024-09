Fonseca CAMBIA il Milan? La RISPOSTA in conferenza stampa non lascia DUBBI

Fonseca cambia il Milan a livello tattico? La risposta in conferenza stampa non lascia dubbi: succederà col Venezia

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca ha parlato così dei possibili cambiamenti tattici del suo Milan:

GIOCARE IN RIPARTENZA – «È una buona domanda. Crediamo nelle nostre idee. Con la qualità che abbiamo qui non posso credere che i giocatori sappiano giocare solo di difesa bassa e contropiede. Le grandi squadre hanno le responsabilità di essere dominanti. Ovviamente in questo momento non siamo come voglio io, è un grande cambiamento da fare. Dobbiamo migliorare sui tanti gol presi: una squadra che non vuole prendere gol deve tenere di più la palla. Ci stiamo lavorando, i giocatori stanno capendo l’importante di avere la palla e gestire la partita con la palla».

