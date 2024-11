Fonseca in conferenza: «Gol subiti? Non si tratta di una questione tattica! Vi spiego». Le parole del tecnico in conferenza

Fonseca, allenatore del Milan, dopo la vittoria in Champions League per 2-3 contro lo Slovan Bratislava è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito le sue parole sulla fase difensiva.

PROBLEMI DIFENSIVI – «La strategia oggi era di andare più avanti a pressare, quindi c’era più rischio. Ma quello che abbiamo sofferto non è stato quando pressavamo, ma quando abbiamo perso la palla. Non abbiamo fatto bene la marcatura preventiva. La questione dei gol subiti non è una questione tattica, ma di lettura del momento».