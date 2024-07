Fofana Milan: la trattativa va avanti, il West Ham non preoccupa Moncada e Furlani! Cosa filtra ora nell’affare per il centrocampista

Calciomercato.com ha fatto il punto sul futuro di Youssouf Fofana dopo le parole del ds Thiago Scuro. Nei giorni scorsi il Monaco ha rifiutato l’offerta da 17 milioni di euro, bonus compresi, presentata dal Diavolo. Le parti sono ancora in contatto e non si registra una frenata alla trattativa. L’inserimento del West Ham non sembra preoccupare Moncada e Furlani.

Il centrocampista ha fretta di conoscere il proprio destino perché vorrebbe rimettersi al lavoro già a disposizione del nuovo club dopo le vacanze prolungate per via degli impegni con l’Europeo in Germania. La priorità non è cambiata e si chiama Milan: l’accordo sui termini personali è blindato per un quadriennale a circa 3 milioni più bonus a stagione.