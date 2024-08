Fofana Milan, SVOLTA clamorosa dal Principato! Il francese si avvicina così ai rossoneri: le ULTIME

Fofana Milan, SVOLTA clamorosa dal Principato! Il centrocampista francese si avvicina così ai rossoneri: le ULTIME

Potrebbe essere arrivata una svolta quasi decisiva per il futuro di Youssouf Fofana, il centrocampista che il Milan ha scelto per completare la sua mediana.

Come si apprende questa mattina dalle convocazioni del Monaco, non figura il nome del centrocampista francese nella lista per il Trofeo Gamper di questa sera contro il Barcellona. Che sia un’ulteriore indizio della sua partenza direzione Milano?