Fofana Milan, il SALUTO del Monaco al centrocampista: il COMUNICATO del club francese, tutti i dettagli

Tramite X, il Monaco ha voluto salutare il centrocampista approdato ufficialmente nelle ultime ore al Milan, Fofana. Di seguito il video e il comunicato in cui il francese è stato ringraziato.

COMUNICATO – «L’AS Monaco annuncia la partenza di Youssouf Fofana, 25 anni, al Milan. Dopo un ciclo completo di 4 anni e mezzo nel Principato, il centrocampista della nazionale francese è approdato in uno dei club europei di maggior successo in Serie A. Il meglio per il futuro!».