Fofana Milan, rimane la PRIORITÀ dei rossoneri: il Monaco non abbassa la richiesta per questo MOTIVO, le ultimissime

La priorità del mercato Milan rimane Fofana. Come riportato da Di Stefano a Sky Sport, il Monaco non intende abbassare la cifra nonostante il calciatore sia in scadenza in quanto le casse del club sono in regola e non hanno bisogno di vendere.

PAROLE – «Dopo aver chiuso Emerson Royal, il Milan ha una grande priorità che è il centrocampista. Il nome è sempre quello di Fofana e i rossoneri vorrebbero continuare su questa pista».