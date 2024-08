Fofana Milan, il centrocampista ha detto NO a QUATTRO top club! Tutti i dettagli dell’ACCORDO col Diavolo

Sta per finire la telenovela tra il calciomercato Milan e il Monaco per Fofana. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, il centrocampista ha rifiutato quattro top club: dopo l’accordo tra il giocatore e i rossoneri adesso sta per arrivare anche l’ok del Monaco.

PAROLE – «Youssef Fofana ha rifiutato West Ham, Manchester United, Tottenham e Atletico Madrid per aspettare il Milan . Il centrocampista francese ha concordato termini personali per un contratto fino al 2028 ( € 3M/anno) con Milan da 3 settimane fa».