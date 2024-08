Fofana Milan, pronta la TERZA offerta al Monaco: CONTATTI continui tra Moncada e l’agente! La STRATEGIA dei rossoneri

Youssouf Fofana resta in cima ai desideri dei dirigenti del mercato Milan per il centrocampo: la testa del francese è esclusivamente ai rossoneri, anche se a partire da oggi tornerà ad allenarsi col Monaco in attesa di scoprire quello che sarà il proprio futuro. Come spiega Calciomercato.com il calciatore non intende nemmeno prendere in considerazione l’offerta arrivata dal West Ham e il suo agente è in contatto continuo con Moncada.

Le intenzioni dei rossoneri non sono comunque quelle di avvicinarsi all’offerta degli inglesi che sono arrivati a 30 milioni di euro, ma è previsto un nuovo assalto con un’offerta al rialzo per convincere i francesi. Si va verso la formulazione di una terza proposta che prevede anche una percentuale sulla futura rivendita, intorno al 10%, a favore del Monaco per provare a sbloccare la trattativa.