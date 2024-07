Fofana Milan: intesa con il centrocampista, ma resta un ostacolo per chiudere l’affare! Cosa succede al giocatore

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, il mercato Milan ha raggiunto un’intesa di massima con Youssouf Fofana. I rossoneri ora devono trovare un accordo con il Monaco, che è sempre stata una società chiara nelle sue scelte e nelle sue valutazioni.

Il contratto è in scadenza nel 2025: rischia di perderlo a zero il prossimo anno se non rinnova. Prezzo che si aggira intorno ai 25 milioni di euro, i francesi non hanno mai abbassato la cifra.