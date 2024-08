Fofana Milan, il francese vuole aiutare così i rossoneri! L’ultimissima MOSSA dal Principato

Fofana Milan, il francese vuole aiutare così il club rossonero! L’ultimissima MOSSA direttamente dal Principato

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda la situazione relativa a Youssouf Fofana, primissima scelta del calciomercato Milan per il centrocampo.

Stamattina sarà diffuso l’elenco dei convocati del Monaco per il Gamper di stasera a Barcellona: un’esclusione, magari forzata del calciatore desideroso di lasciare il Principato. farebbe contento il Milan e forse metterebbe in discesa l’affare.