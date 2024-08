Fofana Milan, sono ore DECISIVE: «Si può chiudere da un momento all’altro»! RIVELAZIONE

Fofana Milan, sono ore DECISIVE: «Si può chiudere da un momento all’altro»! La RIVELAZIONE sul centrocampista

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla trattativa in corso tra il Milan e il Monaco per il trasferimento in rossonero di Youssouf Fofana, da mesi primo obiettivo per il centrocampo.

Stando a quanto riportato dal quotidiano il francese è rientrato dal periodo di ferie post Europeo: da un momento all’altro potrebbe essere trovata l’intesa definitiva con il club monegasco e concludere così l’operazione.