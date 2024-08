Fofana Milan, PATTO tra Moncada e il giocatore francese! C’è una strada ALTERNATIVA, cosa può succedere

Fofana-Milan, patto tra Moncada e il centrocampista francese: può arrivare a parametro zero se non si sblocca con il Monaco

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ultimo grande obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca è quello relativo all’arrivo di un centrocampista difensivo, con Fofana del Monaco in cima alla lista.

Tra il calciatore e Moncada c’è una sorta di patto di ferro: se il Monaco non dovesse accettare l’ultima offerta rossonera, che non subirà rilanci, di 20 milioni di euro bonus inclusi, Fofana rimarrà in Francia e sbarcherà tra 10 mesi a parametro zero a Milanello. Prossimi giorni dunque decisivi: Fonseca preme per averlo subito a disposizione.