Fofana Milan: la concorrenza NON SPAVENTA, rossoneri IN POLE per un motivo

Il Milan insiste per Fofana. In tal senso la concorrenza per il centrocampista non spaventa. Il motivo che tranquillizza

Dopo Morata il Milan punta a regalare un rinforzo anche a centrocampo a Fonseca. In tal senso in cima alla lista dei rossoneri c’è Fofana del Monaco. Fabrizio Romano intervenuto in diretta live ha fatto chiarezza sul futuro:

LE PAROLE – «Ora, da quanto mi dicono, Fofana è in conversazioni avanzate con il Milan. Ha già concordato i termini contrattuali con il Milan. C’è una negoziazione tra il Milan e il Monaco. Quindi il Milan è assolutamente in vantaggio per Fofana»