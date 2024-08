Fofana Milan in salita, due ALTERNATIVE per l’immediato: a chi sta pensando la società. I NOMI

Fofana Milan in salita, spuntano queste due ALTERNATIVE per l’immediato: a chi sta pensando la società. I NOMI

Continua il braccio di ferro tra Milan e Monaco per quanto riguarda la trattativa in corso per il possibile trasferimento di Youssouf Fofana in rossonero. Il braccio di ferro impone ai rossoneri di cercare alternative per l’immediato.

Stando a quanto riportato da Tuttosport sono due i nomi a cui sta pensando la società in alternativa al francese: Manu Koné del Borussia Monchengladbach e Johnny Cardoso del Betis.