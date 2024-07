Fofana Milan, i rossoneri non mollano la presa! Si lavora su altre piste ma l’obiettivo è CHIARO. Le ultimissime sul francese

Alessandro Sugoni ha parlato a Sky Sport per fare il punto sul calciomercato Milan, in particolare sulla trattativa per Fofana.

PAROLE – «Il Milan non ha mollato la pista Fofana anche se il Monaco ha alzato la cifra. Il Diavolo prova ad andare avanti sulle altre questioni come per Pavlovic e Samardzic. Non ci sono notizie dell’ultima ora ma l’obiettivo dei rossoneri è quello di avere 4-5 nuovi innesti».