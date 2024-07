Fofana Milan, dalla Francia sono SICURI: sarà un nuovo giocatore rossonero! Cosa manca per chiudere ULTIME

Fofana Milan, dalla Francia sono SICURI: il centrocampista sarà un nuovo giocatore rossonero! Cosa manca per chiudere. Le ULTIME sul calciomercato rossonero

C’è grande ottimismo anche in Francia per quanto riguarda la trattativa tra il mercato Milan e Fofana. Secondo quanto riportato da Nabil Djellit su X, il centrocampista sarà molto probabilmente un giocatore rossonero. Manca ancora l’accordo tra i club ma c’è fiducia per la chiusura della trattativa.

PAROLE – «Salvo ripensamenti, sarà Milan per Fofana. L’accordo tra il giocatore e il club non è stato ancora trovato, così come quello con il Monaco. Ma si stanno facendo progressi».