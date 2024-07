Fofana Milan, il centrocampista NON HA DUBBI: vuole il Diavolo! Ma la distanza col Monaco preoccupa ULTIME

Fofana Milan, il centrocampista NON HA DUBBI: vuole il Diavolo! Ma la distanza col Monaco preoccupa. Le ULTIME sul francese

Fofana vuole solo il Milan. Non è cambiata, ovviamente la volontà del centrocampista francese, nonostante le ultime indiscrezioni stiano mostrando una strada in salita per il calciomercato Milan.

Secondo quanto riportato da Alessandro Schiavone del The Sun, la distanza con il Monaco è molta. Stiamo parlando di quasi 10/12 milioni di euro: bisognerà vedere se questa differenza potrà essere limata.