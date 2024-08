Fofana Milan in salita: il Manchester United MINACCIA di far saltare il banco. Cosa sta succedendo per il centrocampista

No arrivano segnali incoraggianti e rassicuranti sul fronte Youssouf Fofana, che è e resta il primo obiettivo del calciomercato Milan per rinforzare il reparto in questa sessione estiva.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport oggi in edicola il Manchester United si sarebbe inserito con decisione in queste ultime ore e spera di riuscire a tentare il calciatore, che fin qui ha sempre dato priorità assoluta al Diavolo.